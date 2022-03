ANP: preço máximo da gasolina no Brasil encosta em R$ 9

Agência Nacional do Petróleo registrou os maiores preços na gasolina, R$ 8,949, e no gás de cozinha, R$ 113,24 edit

247 - O preço máximo da gasolina no Brasil chegou perto de R$ 9, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). De acordo com a agência, o preço máximo encontrado nas bombas chegou a R$ 8,949 na Bahia, o maior preço já registrado pela ANP, informou o jornal O Globo.

Desta forma, já são três semanas consecutivas em que os preços máximos no país estão acima dos R$ 8, numa disputa entre Rio de Janeiro e Bahia.

Na semana, o preço médio do litro de gasolina ficou em R$ 7,210, uma leve queda diante dos R$ 7,267 da semana anterior. No ano, a gasolina acumula alta superior a 10%, enquanto o diesel, que caiu de R$ 6,654 para R$ 6,564, tem alta de 24%.

Por sua vez, o gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha de 13 quilos, subiu 0,6%, indo de R$ 112,54 para R$ 113,24, o maior valor já registrado pela ANP. O aumento chega a 10,6% no ano.

