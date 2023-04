ANP: preço médio do diesel cai pela 10ª semana seguida nos postos

Apoie o 247

ICL

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta sexta-feira (14) que o preço médio do litro do diesel nos postos do País caiu pela 10ª semana consecutiva. A pesquisa é referente à semana de 9 a 15 de abril.

De acordo com os números, o diesel foi vendido em média a R$ 5,76 o litro. O valor representou uma diminuição de 0,34% frente aos R$ 5,78 da semana anterior. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,69.

O preço médio da gasolina aumentou pela segunda semana seguida, ao subir de R$ 5,50 para R$ 5,51, alta de 0,18%. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,19 na mesma semana.

No etanol, o preço aumentou após 4 semanas seguidas de recuo: foi de R$ 3,88 para R$ 3,90. A alta no preço do combustível foi de 0,51%. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 6,50.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.