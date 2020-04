Ao contrário de Bolsonaro, empresas defendem quarentena contra o coronavírus

"Não adianta abrir o comércio amanhã e as pessoas não irem às compras porque estão com medo", afirmou Luiza Trajano, do Magazine Luiza. "As medidas foram duras e necessárias", disse o dono do grupo de restaurantes Varanda, Sylvio Lazzarini edit

247 - Apesar de Jair Bolsonaro adotar um discurso contra o isolamento social durante a epidemia do coronavírus, esta posição não é unânime entre empresários. Luiza Trajano, do Magazine Luiza, apoia as restrições ao funcionamento do comércio.

"A discussão não é mais sobre isolamento vertical ou horizontal. Já parou tudo. Não adianta abrir o comércio amanhã e as pessoas não irem às compras porque estão com medo", afirmou. Os relatos foram publicados no portal Uol.

O dono do grupo de restaurantes Varanda, Sylvio Lazzarini, também defende a paralisação. "As medidas foram duras e necessárias", continuou. Segundo o empresário, em 15 dias será possível iniciar medidas de flexibilização.

O superintendente de renda variável do Itaú BBA, Marcos Assumpção, disse que medidas drásticas de distanciamento social até meados de abril são necessárias. "Um cenário de quarentena parcial pode ampliar o ciclo da doença e seu impacto na economia."

