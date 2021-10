Apesar de favorecer acionistas, Joaquim da Silva e Luna diz que Petrobrás não persegue o lucro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da Petrobrás, Joaquim da Silva e Luna, afirmou nesta sexta-feira (29) que a estatal não persegue o lucro e vai continuar trabalhando com disciplina de capital. A estatal anunciou nessa quinta (28) que teve um lucro líquido de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre e aprovou um novo pagamento de dividendos a seus acionistas. O relato dele foi publicado pelo site O Antagonista.

"Continuaremos atuando com disciplina de capital, investindo em ativos com altas taxas de retorno com foco na geração de valor para a sociedade. O resultado desse trabalho é traduzido em lucro", disse em evento com investidores.

"É bom enfatizar que a Petrobras não persegue lucro pelo lucro. Nosso objetivo é retornar valor para nossos acionistas e sociedade por meio de impostos, dividendos e criação de empregos e investimentos", acrescentou.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE