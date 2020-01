Apoio de Bolsonaro aos EUA na crise com o Irã ameaça exportações brasileiras

"O novo capítulo da crise entre EUA e Irã pode acabar afetando as exportações brasileiras", diz o jornalista Jamil Chade. Para ele, " resultado prático da pressão norte-americana “poderia se traduzir em perdas para as exportações agrícolas brasileiras", que tem o Irã como um de seus principais clientes no Oriente Médio edit

247 - O jornalista Jamil Chade destaca em sua coluna no UOL que “o novo capítulo da crise entre EUA e Irã pode acabar afetando as exportações brasileiras. Agentes do mercado agrícola consideram que um eventual aprofundamento da tensão aumentará ainda mais a pressão da Casa Branca para que seus aliados, entre eles o Brasil, isolem cada vez mais Teerã”. O resultado prático da pressão norte-americana “poderia se traduzir em perdas para as exportações agrícolas brasileiras, ainda que uma parcela dos importadores iranianos e mesmo parte do governo insistam para que o comércio com o Brasil seja preservado”.

“Tradicionalmente, o Brasil tem evitado a designação de grupos como entidades terroristas, justamente para manter um canal de diálogo. O mesmo procedimento foi adotado por anos em relação às Farc, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso e depois sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. No comunicado emitido na noite de sexta-feira, o governo brasileiro surpreendeu até mesmo seus aliados ao seguir de forma explícita a narrativa da Casa Branca e insinuar que o ataque foi contra o terrorismo, não contra um representante de um governo soberano”, diz o jornalista ee referência ao apoio explicitado pelo Brasil por meio do Itamaraty.

“Hoje, o Irã é o quarto maior destino das exportações de alimentos nacionais. Entre todos os parceiros comerciais, o mercado iraniano está entre os 25 maiores. Em 2019, os iranianos importaram mais de US$ 2,1 bilhões de produtos agrícolas brasileiros. Quase metade foi do setor do milho. Mas abrir mão desses produtos pode ser uma tarefa complicada”, diz Jamil Chade. “Um dos maiores aliados do Brasil é justamente o setor importador iraniano. O sentimento é de que, sem o fornecimento do Brasil, as compras de soja, carne ou milho seriam encarecidas, aumentando o preço final dos alimentos no mercado já combalido do Irã. Mas a pressão também pode vir do lado americano, principalmente se houver uma escalada ainda maior da crise”, analisa.

“Para escapar das sanções americanas, exportadores brasileiros já tinham começado a buscar portos alternativos para evitar chamar a atenção. Parte da exportação, por exemplo, segue hoje para a Turquia e, de lá, continua a viagem por terra até o Irã. Dubai também tem sido tradicionalmente usado como "entreposto". Mas a prática pode ser cada vez mais difícil de ser implementada, já que os pagamentos precisam ser feitos pelo importador iraniano”, observa.