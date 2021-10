Após 18 anos, governo faz o último pagamento do Bolsa Família nesta sexta

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Mais de um milhão de brasileiros vai sacar nesta sexta-feira (29) sua última parcela do Bolsa Família antes do programa ser extinto. Depois de 18 anos, o programa de transferência de renda instituído no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi considerado modelo no mundo, paga seus últimos beneficiários antes de sair de cena.

O Bolsa Família será substituído pelo Auxílio Brasil, que promete pagar o valor de até R$ 400.

No entanto, de acordo com reportagem do G1, para cerca de 15 milhões de beneficiários o que vem é a expectativa e a incerteza sobre o programa que deve substituí-lo.

PUBLICIDADE

Depois de ter anunciado benefício no valor de R$ 400, que comecaria a ser pago em novembro, o governo voltou atrás e anunciou mudanças no valor.

Ainda de acordo com a reportagem, em novembro, ainda não será possível depositar a complementação temporária que elevará todos os benefícios para, no mínimo, R$ 400 por família. Esse valor só deve ser atingido em dezembro, de acordo com o Executivo.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE