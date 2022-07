Após 3 anos sem ganho real, salário mínimo aumentará 6,7% em 2023, mas ainda abaixo da inflação

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), o salário mínimo será de R$ 1.294 no próximo ano edit

247 - Parlamentares do Congresso Nacional aprovaram nesta terça-feira (12) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, que serve de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA). De acordo com a LOA, o salário mínimo será de R$ 1.294 no próximo ano, um aumento de 6,77% na comparação com 2022 (R$ 1.212). O reajuste está abaixo da inflação prevista para este ano, pois economistas do mercado financeiro preveem que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seja de 7,67% no final deste ano, segundo o Boletim Focus, do Banco Central.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (12) pelo jornal O Estado de S.Paulo, no documento enviado ao Congresso, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023, 2024 e 2025 foi estimado em 2,5%. A previsão para a taxa Selic é de 10% em 2023, 7,7% em 2024 e 7,1% em 2025.

