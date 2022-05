Após alta do petróleo resultante da crise ucraniana, lucro da Petrobras pode passar de R$ 40 bi

Para especialistas, o elevado preço do combustível no mercado internacional por conta da guerra vai impactar positivamente nos valores recebidos pela petrolífera brasileira edit

Sputnik - A expectativa segundo analistas ouvidos pelo jornal O Globo é que o lucro da estatal ultrapasse entre R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões neste ano após salto do petróleo com a crise ucraniana. Quando comparado ao mesmo período de 2021, o valor seria R$ 1,16 bilhão maior.

Esse resultado vai ser influenciado pelo forte aumento do preço do petróleo no mercado internacional, que chegou a encostar em US$ 140 (R$ 698) por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Segundo Rafael Chacur, sócio da SFA Investimentos citado pela mídia, a estimativa para Petrobras é positiva. A estatal informou recentemente que a venda de derivados no primeiro trimestre teve alta de 2% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Apesar de volumes menores (no caso do diesel), acredito que, por conta valorização do petróleo, deveremos ver uma receita líquida em torno de R$ 150 bilhões, e uma geração de caixa operacional, medida pelo Ebitda, em torno de R$ 75 bilhões", afirmou.

O especialista também destacou que prevê um lucro líquido de cerca de R$ 30 bilhões.

Já Itaú BBA, prevê ganho de R$ 46,2 bilhões, maior que os R$ 35,8 bilhões previstos pelo Credit Suisse.

Em 2021, a estatal teve lucro recorde de R$ 106 bilhões, considerando o ano fechado. Parte do mercado financeiro aposta que a empresa possa anunciar dividendos entre US$ 5 bilhões (R$ 25 bilhões) e US$ 10 bilhões (R$ 49 bilhões), com base nos resultados de 2021.

A mídia também afirma que a venda da Refinaria na Bahia (antiga RLam), concluída no fim do ano passado, vai afetar parte das receitas no segmento.

