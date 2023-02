Após Americanas, Marisa deixa de pagar aluguel para fundo imobiliário

Com um portfólio formado por mais de 60 lojas, o fundo FII Brasil Varejo tem no contrato com a varejista 81,47% da receita imobiliária da carteira edit

Infomoney - O FII Brasil Varejo (BVAR11) não recebeu da Marisa (AMAR3) o aluguel devido pela empresa em janeiro, com vencimento em fevereiro. A companhia é a principal locatária da carteira.

Com um portfólio formado por mais de 60 lojas, o fundo tem no contrato com a varejista 81,47% da receita imobiliária da carteira, indica fato relevante divulgado pela Rio Bravo, administradora do FII.

“A inadimplência representa um impacto negativo no resultado do fundo de aproximadamente R$ 5,95”, reforça o documento.

A Rio Bravo acrescenta que não recebeu nenhuma comunicação prévia da Marisa sobre o débito e a administradora está estudando as medidas cabíveis para a cobrança do recurso.

Desde 2017, a Marisa passa por um processo de reestruturação e, durante o período, a empresa viu o número de funcionários diminuir, ao mesmo tempo em que fez aumentos de capital milionários. Nesta quinta-feira (16), o conselho de administração da companhia realizou uma reformulação de seu quadro executivo.

Nas últimas semanas, fundos imobiliários têm relatado dificuldades de receber o aluguel de outra varejista, a Americanas, que pediu recuperação judicial e acumula dívidas de mais de R$ 47 bilhões.

