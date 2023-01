Após calote das Americanas, Sergio Rial renuncia ao conselho do Santander Brasil

O banco informou que Deborah Vieitas, vice-presidente do conselho, assumirá as funções de Rial edit

Do Infomoney - O Santander Brasil (SANB11) anunciou em comunicado nesta sexta-feira (20) que o presidente do conselho de administração do banco, Sergio Rial, renunciou ao cargo.

A saída de Rial, que foi presidente-executivo do Santander Brasil até o fim de 2021, se dá após o executivo ter também deixado o comando da Americanas (AMER3), na semana passada.

A saída da varejista se deu poucos dias após Rial assumir o cargo, no dia 2 de janeiro; no último dia 11, houve o anúncio de um rombo contábil no valor de R$ 20 bilhões que culminou com a sua saída e com o pedido de recuperação judicial da companhia na última quinta-feira. O Santander Brasil é um dos bancos credores da Americanas.

O banco informou que Deborah Vieitas, vice-presidente do conselho, assumirá as funções de Rial. O executivo também exercia no Santander Brasil as funções de coordenador do comitê de nomeação e governança e membro dos comitês de remuneração e de riscos e compliance.

Ela assumirá suas funções até a data da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, agendada para 28 de abril de 2023, permanecendo seu cargo inalterado, apontou o banco.

