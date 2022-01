Após contrarreforma trabalhista, PT vai estudar mudanças na Previdência

Apoie o 247

ICL

Por Edoardo Ghirotto e Lucas Marchesini, Metrópoles - O grupo de economistas que se reúne periodicamente com Lula pretende discutir mudanças para a Previdência após concluir a formulação da proposta de contrarreforma trabalhista que o PT apresentará nesta eleição.

Segundo o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, disse à coluna na semana passada, a reforma trabalhista promovida no governo Michel Temer tirou o financiamento da Previdência. Na visão do ex-ministro, “ela não é sustentável como está instituída hoje” devido à precarização do trabalho.

Economistas que têm participado da discussão dizem que a Previdência foi tratada lateralmente nas reuniões com Lula. Na visão deles, não faz sentido propor alterações no sistema atual sem um entendimento claro de quais serão as regras do mercado de trabalho que Lula tentará implementar num eventual governo.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE