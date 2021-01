Após fechamento da Ford, Florestan ironiza a retomada em V de Paulo Guedes

247 - O número de menções ao nome do ministro Paulo Guedes tem crescido significativamente no Twitter na última hora, no início da noite desta segunda-feira (11), desde o anúncio da Ford de que irá deixar de produzir carros no Brasil.

Um dos comentários veio do jornalista Florestan Fernandes Jr., que ironizou a “retomada em V” prometida pelo chefe da Economia de Bolsonaro: “A retomada em V de Paulo Guedes começou. A primeira Vítima foi a Ford que está deixando o Brasil. O Real também sentiu os efeitos do V. Foi Vitimado pela alta do dólar, o V na cesta básica foi Voraz com uma alta de 32,8%. E para Pazuello o V da Vacina começa no dia D na hora H”.

Outros lembram de declarações já feitas por Guedes, no mesmo dia em que o Banco do Brasil também anunciou o plano de demitir 5 mil funcionários em plena pandemia. “O fascista está fazendo de tudo pra desmantelar o Banco do Brasil. Paulo Guedes já tinha dito: “... tem que vender essa porra logo.” Anunciaram ontem o fechamento de 361 unidades do banco e programa de demissão pra 5 mil funcionários. Tudo pra favorecer bancos privados”, postou o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).

Confira outros repercussões e cobranças a Guedes:

A retomada em V de Paulo Guedes começou. A primeira Vítima foi a Ford que está deixando o Brasil. O Real também sentiu os efeitos do V. Foi Vitimado pela alta do dólar, o V na cesta básica foi Voraz com uma alta de 32,8%. E para Pazuello o V da Vacina começa no dia D na hora H. — Florestan Fernandes (@florestanjr) January 11, 2021





Ford fecha fábricas e internautas lembram Paulo Guedes falando em "virada da economia" https://t.co/0a0jArTA2u — Emir Sader (@emirsader) January 11, 2021





A Ford depois que Paulo Guedes disse que 2021 marcaria "uma grande virada na história econômica brasileira" pic.twitter.com/L06t97rNMl January 11, 2021





Cadê a confiança que não volta nunca? O que Paulo Guedes tem a dizer sobre isso? Até quando os brasileiros se deixarão enganar pelo falso consenso econômico? https://t.co/h3y2TkTHQZ — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) January 11, 2021





Foi assim que rolou o golpe no Chile em 1973. Bolsonaro e Paulo Guedes, ambos fãs de Pinochet, querem adotar exatamente a mesma cartilha e nunca fizeram a menor menção de esconder https://t.co/WhW0rG1v0F — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) January 11, 2021

