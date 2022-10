Após FMI criticar gastos do governo na pandemia, Guedes manda Fundo 'falar menos besteira e trabalhar mais'

Críticas do ministro da Economia foram feitas após o FMI divulgar um relatório apontando que o gasto social do Brasil no enfrentamento à pandemia poderia ter sido 50% menor edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Fundo Monetário Internacional (FMI) tem que “falar menos besteira” ao afirmar que o governo Jair Bolsonaro (PL) poderia ter gasto metade do que foi despendido com o auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Acho interessantíssimo isso. Quer dizer, há seis meses, estava todo mundo falando que os brasileiros estão passando fome e aí o FMI diz que o gasto poderia ser menor", disse disse Guedes após uma conferência realizada pelo JP Morgan em meio às reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, que acontecem em Washington (EUA). "O FMI tem de falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus, né?", completou, de acordo com o Estadão Conteúdo.

"Os EUA e a Europa têm de se olhar mais no espelho. Eles estão dormindo no volante", emendou mais à frente.

O ministro disse, ainda, “ter "muito orgulho" dos gastos realizados por meio do Auxílio Emergencial que resultaram em uma redução dos índices de pobreza no País. "Eu não acho que o FMI está de má vontade com o Brasil, mas está errando tecnicamente", acrescentou”, disse.

As críticas de Guedes foram feitas na esteira de um relatório do FMI que apontou, que em um cenário alternativo do adotado pela equipe econômica, um programa com benefícios menores, de cerca de um terço do valor concedido, resultaria na proteção social da população com um custo 50% menor.

