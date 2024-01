Após Macron criticar o acordo Mercosul-União Europeia, Fávaro diz que presidente francês "está pensando no couro dele"

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que Emmanuel Macron está preocupado com o protecionismo e com a pressão exercida pelos agricultores franceses edit

247 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, criticou o presidente francês, Emmanuel Macron, por priorizar o protecionismo de seu país ao defender a suspensão das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Para o ministro, Macron está mais preocupado com os interesses internos da França, especialmente diante da pressão exercida por agricultores e outros setores da sociedade francesa que se opõem à retirada de subsídios ao setor agrícola. "Ele está pensando no couro dele, no protecionismo dele, como sempre", disse Fávaro ao jornal O Globo.

Carlos Fávaro destacou a perspectiva positiva do agronegócio brasileiro diante da nova geopolítica do país, enfatizando o fortalecimento do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está em processo de ampliação com a entrada de novos países.

"Esse acordo bilateral [entre Mercosul e UE] é sempre muito bom. Mas hoje há uma nova geopolítica fortalecendo o BRICS, que está dando grandes oportunidades ao agro brasileiro. E é assim que vamos continuar caminhando", ressaltou o ministro.

Apesar das críticas e da posição contrária de Macron, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia continuam em andamento no âmbito técnico.

