Após mais uma queda, mercado financeiro estima retração de 6,51% do PIB em 2020

Boletim do relatório “Focus”, divulgado pelo Banco Central (BC), também reduziu as expectativas de inflação em 2020 edit

247 - O novo boletim do relatório “Focus”, divulgado nesta segunda-feira (15), intensificou mais uma vez a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) para 2020, agora de 6,51% contra os 6,48% divulgados anteriormente. Além disso, também reduziu as expectativas de inflação para o mesmo período. A informação é do portal G1.

A redução de expectativa registrada é a décima oitava deste ano. O PIB pode ser interpretado como a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil ou numa determinada região, durante um tempo determinado

O relatório “Focus” é divulgado pelo Banco Central (BC) e reúne dados semanais através de pesquisas com mais de 100 instituições financeiras.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.