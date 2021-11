Após prometer aumento generalizado, Bolsonaro agora fala em reajuste para "uma ou duas categorias"

De acordo com a jornalista Andréia Sadi, Jair Bolsonaro"vai mirar categorias onde ele tem ‘interesses localizados’, como algumas polícias”, uma de suas bases de apoio, visando as eleições do próximo ano edit

247 - Após prometer um aumento salarial generalizado para os servidores federais, Jair Bolsonaro agora busca viabilizar a promessa para “uma ou duas categorias”, consideradas importantes para a sua reeleição. “Nas palavras de um ministro do governo, o presidente vai mirar categorias onde ele tem ‘interesses localizados’, como algumas polícias”, diz a jornalista Andréia Sadi no G1.

De acordo com a reportagem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia alertado o Planalto de que não existe espaço no Orçamento para conceder reajustes salariais, apesar do espaço aberto pela manobra da PEC dos Precatórios, que abre espaço para o governo gastar cerca de R$ 91 bilhões em 2022, ano em que serão realizadas as eleições no Brasil.

