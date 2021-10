Após reajuste da Petrobras, gás de cozinha já chega a R$ 135, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) chega a custar R$ 135 e a média geral do preço passou de R$ 98,47 para R$ 98,67, num aumento de 90% desde março edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), após o aumento de preço pela Petrobras, anunciado na última sexta-feira, 8, o gás de cozinha já está mais caro, apesar do impacto ainda não ser total, pois o reajuste passou a valer nas refinarias da estatal apenas no sábado, 9.

A ANP informou que o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) chega a custar R$ 135 e a média geral do preço passou de R$ 98,47 para R$ 98,67, num aumento de 90% desde março deste ano.

A gasolina também aumentou após reajuste da Petrobras, subindo em média 0,4% nos postos. No ano, a gasolina registra alta de 57,3%.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE