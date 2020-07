Após reivindicações, home office é prorrogado na Caixa para proteção de bancários e da população

Com atraso, banco estende projeto de trabalho remoto até dia 17. Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) considera teletrabalho "fundamental" para se evitar aglomerações em agências e contaminações pelo coronavírus edit

Após intensa cobrança da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e de outras entidades sindicais, o banco prorrogou o chamado "Projeto Remoto", estendendo o home office na Caixa para parte dos empregados, até o próximo dia 17. A medida é considerada "fundamental" pela Fenae para se manter o distanciamento social, evitando aglomerações nas agências e protegendo tanto os bancários como a população do contágio à covid-19, doença que avança no país, com mais de 1,4 milhão de casos e cerca de 60 mil mortes.

O prazo do home office na Caixa Econômica tinha vencido terça-feira (30) e, até ontem (1°), o banco não havia se pronunciado oficialmente. A demora no anúncio da extensão do trabalho remoto provocou ansiedade entre os bancários. "É um absurdo e desumano o que o banco fez", classifica o presidente da Fenae, Sérgio Takemoto. "Essa demora gerou desgaste mental e uma grande insegurança entre os empregados. Uma irresponsabilidade da empresa, que não se preocupa com a vida das pessoas”, emenda Takemoto, ao observar que, desde o vencimento do Projeto Remoto, tanto os trabalhadores quanto as entidades e a Fenae buscavam "insistentemente" informações junto à Caixa, sem nenhum retorno do banco.

COMUNICADO -- De acordo com comunicado da Caixa enviado por email aos empregados, todos os contratos ( home office ) vigentes ficam prorrogados automaticamente, cabendo aos gestores executarem correções, se necessário.

"A Fenae continua a defender o home office ", ressalta Sérgio Takemoto. "Não ter o teletrabalho vai na contramão de tudo. Temos vários estados que estão no pico da doença e o trabalho remoto é essencial para manter o distanciamento social dos empregados, preservando as vidas dos trabalhadores e da população", reforça o presidente da Fenae.

Autoridades nacionais e internacionais de saúde afirmam que o distanciamento social é a principal medida contra a contaminação pelo coronavírus.

PRROGAÇÃO ATÉ FINAL DA PANDEMIA -- Para a diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e representante dos empregados nas negociações com a Caixa Econômica, Fabiana Uehara, o atraso do banco para a prorrogação do home office foi um desrespeito com os trabalhadores.

“É um absurdo esta atitude da Caixa de deixar o anúncio para a última hora. Os empregados ficam apreensivos e inseguros", diz. "Chega de desrespeito com os bancários. Queremos que a prorrogação aconteça até o final da pandemia”, defende Uehara.

PROJETO REMOTO -- O Projeto Remoto é uma modalidade de Trabalho Remoto Simplificado. Foi lançando em março e tinha prazo inicial de 30 dias. A prorrogação do projeto poderá continuar ocorrendo de acordo com a necessidade do banco.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.