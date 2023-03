Após reunião com Mapa, maior compradora chinesa pretende ampliar parceria com o Brasil

Apoie o 247

247 - A Cofco, principal empresa chinesa de investimentos no agronegócio brasileiro, recebeu o Ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil em sua sede em Pequim, na manhã desta sexta-feira (24). Durante o encontro, o Ministro falou sobre as potencialidades brasileiras para ampliar a parceria comercial entre os dois países.

As operações da Cofco no Brasil representaram a exportação de 33 milhões de toneladas de produtos, num total de US$5,4 milhões de investimentos. A empresa detém o quinto lugar nas exportações de milho, o sexto em soja e o sétimo em açúcar, com 7,2 mil funcionários no Brasil, representando 60% da força de trabalho da empresa fora da China. A Cofco está investindo cerca de US$300 milhões na reforma e ampliação do terminal arrematado no leilão do Porto de Santos para aumentar a capacidade de transporte de grãos.

O presidente da Cofco, Lyu Jun, afirmou que o presidente Xi Jinping valoriza muito a relação entre Brasil e China, além das operações da empresa em território brasileiro. O embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, destacou que a visita do presidente Lula, precedida pelo Ministro Fávaro, é um marco no relançamento das relações entre os países.

A empresa pretende atingir, no agronegócio mundial, a mesma representatividade que a Seleção Brasileira tem no futebol. Para isso, as parcerias com o Brasil são fundamentais. Além da comercialização de grãos, a Cofco investe em infraestrutura logística no Brasil e demonstrou interesse em ampliar a relação focada na economia verde, de baixo carbono, proposta pelo Mapa.

