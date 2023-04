Após visita de Lula, Espanha buscará convencer parceiros relutantes da União Europeia a aprovar acordo com Mercosul

"Se existem argumentos (para a ratificação do acordo) e há uma oportunidade, é claramente agora", disse o premiê espanhol Pedro Sánchez ao lado do presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O primeiro- ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta quarta-feira que alguns parceiros da União Europeia estão relutantes em aprovar um acordo comercial com o Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mas ele tentará convencê-los a dar aval ao tratado.

O Brasil está discutindo a conclusão do acordo entre Mercosul e UE depois que um acordo político atingido em 2019 foi suspenso devido a preocupações, principalmente na França, sobre o desmatamento da Amazônia e o compromisso brasileiro com o combate às mudanças climáticas.

"Há de fato países na UE que têm dúvidas sobre a conclusão desse importante acordo, mas acredito que essas dúvidas podem ser dissipadas se pensarmos no potencial de um acordo desta magnitude", disse Sánchez em entrevista coletiva ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em visita oficial à Espanha.

"Se existem argumentos (para a ratificação do acordo) e há uma oportunidade, é claramente agora", acrescentou o premiê que disse que trabalhará para concluir o acordo ainda neste ano.

No domingo, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcio Elias Rosa, também disse esperar que as tratativas comerciais sejam concluídas neste ano.

Lula disse que a mudança climática está no topo da agenda de seu governo e que está priorizando esforços para combater o desmatamento da Amazônia, numa tentativa de reverter a destruição ambiental realizada durante o governo de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.