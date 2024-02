Arábia Saudita ainda não aderiu ao BRICS, diz autoridade saudita

Apoie o 247

Reuters - A Arábia Saudita ainda está considerando um convite para se tornar membro do bloco de países BRICS, depois de ter sido convidada a participar do grupo no ano passado, disse uma autoridade saudita à Reuters.

A fonte fez o comentário depois que a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, disse na quarta-feira que o reino havia se juntado ao grupo.

"A Arábia Saudita ainda não respondeu ao convite para se juntar ao BRICS. Isso ainda está sendo considerado", disse a autoridade saudita em uma declaração à Reuters.

Em agosto, o grupo convidou Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã, Argentina e Etiópia a se juntarem ao grupo a partir de 1º de janeiro, mas a Argentina sinalizou que não aceitaria o convite em novembro.

A expansão do Brics, cujos membros atuais são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, daria a ele mais peso econômico e também poderia impulsionar sua ambição declarada de se tornar um líder do Sul Global, ajudando a remodelar uma ordem mundial que considera ultrapassada.

Faisal Alibrahim, ministro da economia da Arábia Saudita, disse neste mês que o reino ainda estava analisando a questão.

Riad está avaliando suas opções em um cenário de crescentes tensões geopolíticas entre Estados Unidos, China e Rússia, e como o estreitamento dos laços do reino com Pequim tem causado preocupação em Washington.

Os Emirados Árabes Unidos, membro do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), afirmaram que aderiram ao bloco.

