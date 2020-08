Argentina anuncia que fechou acordo sobre dívida e país sai do calote

A Argentina de Alberto Fernández chegou a um acordo para reestruturar US$ 65 bilhões em dívida soberana não paga. Assim, o país sairá da inadimplência - o país está em ‘default’ desde que deixou de pagar juros da dívida no primeiro semestre edit

247 - A Argentina saiu do calote. O país anunciou um acordo que reestruturou US$ 65 bilhões. O ministério da economia afirmou: “hoje, chegamos a um acordo que permitirá que membros dos grupos de credores e outros detentores apoiem a proposta de reestruturação da dívida da Argentina e concedam à Argentina um alívio significativo da dívida.”

A reportagem do portal G1 destaca que “o acordo com o Ad Hoc Group of Argentine Bondholders, o Argentina Creditor Committee, o Exchange Bondholder Group e outros detentores de títulos importantes permitirá que esses grupos apoiem uma reestruturação e concedam ao país alívio significativo da dívida, disse o Ministério da Economia.”

A matéria ainda sublinha que “a Argentina entrou em default (calote) ao deixar de pagar os juros de títulos. Cinco dos títulos sujeitos à troca estão inadimplentes, pois a Argentina não pagou juros de US$ 500 milhões em maio e outros US$ 600 milhões na semana passada. A dívida pública da Argentina totaliza US$ 324 bilhões, quase 90% de seu Produto Interno Bruto.”

