Argentina retira indicação e vai apoiar Ilan Goldfajn à presidência do BID

247 - A Argentina retirou o nome de Cecília Todesca, secretária de Assuntos Internacionais do governo Alberto Fernández, da lista de indicados à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e irá apoiar Ilan Goldfajn, o postulante brasileiro ao cargo.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, “a decisão é resultado de negociações feitas desde anteontem por Paulo Guedes com o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, e aumenta o favoritismo de Goldfajn para a eleição que está ocorrendo hoje para o comando do maior banco de fomento da América Latina”.

