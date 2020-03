Armínio Fraga defende fim do teto de gastos para enfrentar a crise

247 - Diante da crise econômica e na saúde, por conta do surto de coronavírus agora também no Brasil, o economista Armínio Fraga defendeu, em entrevista à Globonews, o fim do limite do teto dos gastos sociais.

“Todas as nossas leis, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal, têm mecanismos que permitem abrir uma exceção para casos de calamidade. E essa é sem dúvida uma calamidade. Cabe resposta muito enérgica e, na prática, não deveria ter limite”, afirmou.

Após entrar em circuit breaker quatro vezes na semana passada, o mecanismo foi acionado novamente nesta segunda-feira (16), depois que o Ibovespa passou a cair mais de 12%. O governo federal também considera recontratar médicos cubanos para enfrentar a pandemia do coronavírus.