Arminio Fraga diz que governo Bolsonaro atrapalha o país

O ex-presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, Arminio Fraga, diz que o Congresso Nacional tem feito a sua parte no enfrentamento dos problemas do país, mas o governo Bolsonaro tem atrapalhado edit

247 - Artigo do jornalista Vinicius Torres Freire na Folha de S.Paulo destaca a opinião do ex-presidente do Banco Central do governo de Fernando Henrique Cardoso para o enfrentamento da crise atual.

"O economista e financista não propõe medidas heróicas. É o caso de 'evitar grandes ruídos nas mais diversas áreas, manter a disciplina macro e tocar a agenda de reformas. O Congresso tem feito muito, mas precisa de mais ajuda do Executivo'. O governo tem atrapalhado" - escreve o jornalista.

O artigo aponta que Fraga não é favorável ao aumento do gasto público, mesmo de modo emergencial, a fim de elevar o investimento.

“Algum investimento público é indispensável. Agora, não vejo como aumentar, o Estado está quebrado”, cita.