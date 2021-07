Armínio Fraga vê instituições ameaçadas e defende impeachment de Jair Bolsonaro

Ex-presidente do Banco Central diz que Jair Bolsonaro representa uma ameaça real à democracia e precisa ser afastado edit

247 – O economista Armínio Fraga, que presidiu o Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, defendeu o impeachment de Jair Bolsonaro, em entrevista concedida ao jornal Valor Econômico. "Alguns dizem que não é bom fazer impeachment de presidente toda hora. Tenho uma posição diferente. Para mim, o que não é bom é termos presidentes acusados de crime de responsabilidade a toda hora. Vamos amadurecer encarando esses assuntos, e não enterrando eles. Para mim é uma questão de princípio. Posso estar sendo ingênuo, mas o fato é que eu não teria medo do processo. Espero que encaremos isso com firmeza. As instituições estão ameaçadas e precisam se defender", afirmou aos jornalistas César Felício e Lucinda Pinto.

"As lições desse século que dizem respeito à democracia mostram que ela não morre de infarto fulminante. Vai morrendo aos poucos. A qualidade e a forma do debate importam. Isso tudo vai corroendo a democracia. A sensação que se tem é que a ameaça é real", ponderou ainda Armínio.

