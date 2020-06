Arrecadação com royalties do petróleo tomba 30,8% em maio e pode cair mais de R$ 12 bi em 2020

Um levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) apontou que a arrecadação com royalties caiu 30,8% em maio no País, em comparação com abril. De acordo com a instituição, a arrecadação com royalties e participações especiais deve ter R$ 12,4 bilhões a menos em 2020 edit

247 - Um levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) apontou que a arrecadação com royalties caiu 30,8% em maio no País, em comparação com abril. Na comparação anual, a retração foi ainda maior, de 35%. A pesquisa foi feita a partir dos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com projeções do CBIE, a arrecadação com royalties e participações especiais cairá mais de 20% em 2020. Para este ano, a consultoria estima uma arrecadação total de R$ 43,55 bilhões, contra os R$ 55,95 bilhões recolhidos no ano passado. São R$ 12,4 bilhões a menos.

A instituição levou em conta um preço médio de US$ 38 para o barril de petróleo no ano (queda de 40,9% na comparação com 2019), uma taxa de câmbio média de R$ 5,20 e uma produção de petróleo no mesmo nível de 2019 (abaixo de 3 milhões de barris de petróleo por dia).

