Arrecadação federal cai 29%, para R$ 86,3 bilhões em junho, pior desempenho para o mês em 16 anos

247, com Reuters - A arrecadação do governo federal teve queda real de 29,59% em junho sobre igual mês do ano passado, a R$ 86,258 bilhões, divulgou a Receita Federal nesta quinta-feira.

No primeiro semestre, a arrecadação teve recuo de 14,71% sobre o mesmo período do ano passado, em termos reais, a R$ 665,966 bilhões.

De acordo com estatísticas da Receita Federal, o resultado de junho deste ano também foi o pior para o mês desde 2004, levando em conta correção pela inflação. Em 2004, o órgão contabilizou R$ 78,693 bilhões.

