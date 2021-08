Assessora de Guedes diz que Correios serão privatizados por “valorzinho” simbólico

"Vai sobrar um valorzinho, vamos dizer assim, que é o quanto a gente vai pedir no leilão", afirmou a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier edit

247 - Secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier afirmou que os Correios, com lucro de R$ 12,4 bilhões nos últimos 20 anos, serão privatizados por um "valorzinho" simbólico. O PPI é um braço do Ministério da Economia, de Paulo Guedes, para privatizações no governo Jair Bolsonaro (Sem partido).

"Vamos precificar todos os ativos dos Correios e tirar desse valor a obrigação de prestar serviço em todas as cidades do Brasil por mais alguns anos. Depois, vamos tirar desse valor todas as obrigações de pagar impostos que hoje a empresa não tem. Aí vai sobrar um valorzinho, vamos dizer assim, que é o quanto a gente vai pedir no leilão", disse em entrevista a Filipe Andretta, no portal Uol, neste sábado (28).

"No fim das contas, o valor será simbólico. É claro que é uma empresa muito grande e a tendência é a gente ir para o leilão. Se tiver muita concorrência, haverá um ágio [diferença entre o lance mínimo e a proposta vencedora] e a gente vai acabar tendo um valor relevante na venda dos Correios. Mas esse não é o foco", acrescentou.

