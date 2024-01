Assim como a Petrobras, Pemex também investiu em nova refinaria

Apoie o 247

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciou no sábado que a produção comercial de gasolina e diesel na nova refinaria de Olmeca estará "em plena capacidade" até o final de março, um ano e meio após sua inauguração.

A Pemex informou no início de dezembro que estava analisando as instalações da refinaria, localizada no porto de Dos Bocas, no Estado de Tabasco, no sudeste do país, para planejar as "datas de início de operação" de um dos principais projetos do presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Em mais algumas semanas, essa grande refinaria, essa grande obra, vai começar a produção comercial; vamos começar a produzir primeiro diesel, depois gasolina comum e, no final de março, estaremos (...) em plena capacidade", disse o diretor da empresa, Octavio Romero, na rede social X no sábado.

