Associação de engenheiros denuncia promessas falsas da Eletrobrás em plano estratégico da estatal

247 - A Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras (Aesel) divulgou nota hoje criticando a defesa da privatização feita pela diretoria da empresa na divulgação de seu Plano Estratégico. Segundo a Aesel, os dirigentes da Eletrobras estão fazendo “ falsas promessas” ao afirmar que, se a empresa for privatizada, ela poderá investir mais. É justamente o contrário , dizem, já que a experiência vem mostrando que as empresas do setor já privatizadas priorizam a distribuição de dividendos entre seus acionistas, em detrimento dos investimentos no país.

“A Eletrobras apresentou um plano sem qualquer garantia, acenando com promessas que soam falsas diante da realidade. O que existe, concretamente, é uma Eletrobras pública, capitalizada, desalavancada, com um quadro técnico qualificado e experiência na execução de grandes projetos de infraestrutura. O que falta, ao governo federal e à atual direção da empresa, é tomar a decisão patriótica de utilizar a Eletrobras, patrimônio público, como ferramenta efetiva para a retomada da economia brasileira”, diz o documento da Aesel.

Leia a nota na íntegra:

