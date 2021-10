Ataque de Bolsonaro a Petrobrás coloca presidente da estatal na defensiva "sem precedentes", diz Bloomberg

Apoie o 247

247 - Durante transmissão em suas redes sociais, nesta quinta-feira (28), Jair Bolsonaro fez críticas aos lucros e à política de preços da Petrobrás.

De acordo com a agência Bloomberg, as críticas estão colocando o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, que o próprio Bolsonaro nomeou para o cargo, "em uma posição de defesa sem precedentes e aumentando o temor dos investidores de políticas de perda de dinheiro".

"As ações da gigante estatal brasileira do petróleo despencaram até 4,7% na sexta-feira, apesar da receita recorde e do declínio da dívida que permitiu à empresa oferecer aos acionistas US $ 5,6 bilhões em pagamentos extras. Na preparação para os resultados divulgados na quinta-feira, Bolsonaro intensificou sua pressão sobre a empresa para limitar os preços da gasolina e do diesel, juntando-se a um coro de críticas lideradas por legisladores da oposição e seu principal candidato na eleição presidencial do próximo ano", destaca a agência.

A agência ressalta que a declaração de Bolsonaro é por conta da popularidade que "despencou em meio à inflação de dois dígitos e sua resposta errática à pandemia".

Por sua vez, Joaquim Silva e Luna, ex-general do Exército, disse que “a Petrobras não busca o lucro pelo lucro”.“Nosso objetivo é gerar valor para os acionistas e a sociedade por meio de impostos, dividendos e crescimento do emprego”, afirmou ele durante teleconferência com analistas nesta sexta-feira (29).

Brazil President Jair Bolsonaro’s criticism of high fuel prices and too much profit at Petrobras is putting the CEO he named for the job in an unprecedented position of defense https://t.co/jNMS5mGkua — Bloomberg (@business) October 29, 2021

