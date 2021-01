Atraso na vacinação aumenta riscos para economia brasileira, segundo Credit Suisse

Além dos gastos estatais, a pandemia também obriga os governos a imporem medidas para restringir a atividade econômica, num momento em que o desemprego já é alto no país edit

247 - Com a prorrogação da pandemia do novo coronavírus pela falta de um plano de vacinação, o Estado brasileiro deverá continuar realizando gastos em meio à escalada dos casos de contaminação.

Esse cenário aumenta os riscos para a economia brasileira nos próximos meses, segundo relatório do Credit Suisse ao qual a CNN teve acesso.

Além dos gastos estatais, a pandemia também obriga os governos a imporem medidas para restringir a atividade econômica, num momento em que o desemprego já é alto no país.

"Restrições de mobilidade prolongada tenderão a pressionar o governo federal e o Congresso a ampliar gastos fiscais de forma a minimizar os efeitos sobre a arrecadação tributária estadual e municipal e sobre o emprego e a renda", afirma documento assinado pela economista-chefe do banco, Solange Srour, e pelo economista Lucas Vilela.

O conhecimento liberta. Saiba mais