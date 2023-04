Audiência com Campos Neto no Senado é confirmada para 25 de abril

Apoie o 247

Reuters - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado marcou para o dia 25 de abril uma aguardada audiência com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, segundo o gabinete do presidente do colegiado, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Inicialmente agendada para a primeira semana de abril, a audiência havia sido cancelada devido ao feriado prolongado da Páscoa, pela expectativa de baixa presença de senadores na Casa.

Campos Neto foi convidado pela CAE a dar explicações sobre o atual patamar da taxa básica de juros, inalterado em 13,75% ao ano desde setembro.

O presidente do BC tem sido alvo de críticas frequentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem questionado a condução da política monetária em meio ao esfriamento da inflação, apontando para seus danos sobre a economia e a concessão de crédito no país.

