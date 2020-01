Aumento da tensão no Oriente Médio faz governo acelerar abertura do setor de conbustíveis

Temor é que uma escalada nos preços acabe aumentando o risco de uma greve por parte dos caminhoneiros e a ordem é acelerar a liberação do refino, hoje concentrado nas mãos da Petrobrás, e do gás natural edit

247 - O aumento no preço do petróleo no mercado internacional devido ao aumento da tensão no Oriente Médio após o ataque militar dos Estados Unidos matar um dos mais importantes generais iranianos levou o governo Jair Bolsonaro a acelerar os planos para abrir o setor de combustíveis à concorrência estrangeira. O temor é que uma escalada nos preços acabe aumentando o risco de uma greve por parte dos caminhoneiros.

De acordo com reportagem do jornalista Ancelmo Gois, a ordem é acelerar a liberação do refino, hoje concentrado nas mãos da Petrobrás, e do gás natural, “aí incluída mais competição no gás de cozinha e no transporte de ônibus e caminhões”, ressalta.

A reportagem destaca, ainda, que um outro ponto de tensão entre os caminhoneiros está no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tabela de fretes, marcado para o dia 19 de fevereiro. A medida foi uma das principais medidas do governo Michel Temer, em 2018, para impedir a paralisação da categoria.