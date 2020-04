Auxiliar de Guedes defende congelamento de salário do funcionalismo público durante pandemia

Para o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, a medida teria “aspectos morais importantes” para demonstrar que todos estão dando sua parcela de contribuição durante a crise edit

247 - O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, defendeu o congelamento dos salários dos servidores públicos durante a pandemia do novo coronavírus. Para Sachsida, a medida teria “aspectos morais importantes” para demonstrar que todos estão dando sua parcela de contribuição durante a crise.

Declaração de Sachsida vem em linha com o pacote apresentado pela equipe econômica do governo Bolsonaro, que prevê a possibilidade de redução de jornada, salários e a suspensão de contratos de trabalho por parte da iniciativa privada.

“Será que está correto algumas pessoas não perderem o emprego e manterem o salário? Um país é muito mais do que aspectos econômicos. Aspectos morais são importantes. Vamos ter que olhar com muita atenção à questão do funcionalismo público. Acho que está na hora de todos darem sua contribuição”, disse Sachsida em videoconferência realizada pela XP Investimentos. “Não é tão complicado assim você passar um ou dois anos sem reajuste. E a inflação está baixa”, completou.

