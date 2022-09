Auxílio Brasil de Bolsonaro não compra cesta básica em 12 das 17 capitais

Apoie o 247

247 - Em sua propaganda eleitoral em em discurso, Jair Bolsonaro (PL) repete como um mantra que seu governo aymento o valor do Bolsa Família, que ele renomeou como Auxílio Brasil. Desde julho o valor aprovado pelo Congresso é de R$ 600, valor superior ao que o governo planejava pagar inicialmente, que era de R$ 200.

No entanto, o valor é insuficiente para comprar o básico para sustentar uma família diante da elevação dos preços dos alimentos e do custo de vida. Pelo menos 2,4 milhões de famílias beneficiárias vivem em cidades onde não conseguem comprar a cesta básica.

De acordo com reportagem do G1, em São Paulo os benefiados do programa enfrentam dificuldades para viver com o valor do Auxílio Brasil, mesmo após o aumento promovido por parlamentares, com o apoio do governo, em julho deste ano.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a cesta básica na capital paulista custava em média R$ 749,78 em agosto – R$ 149,78 mais do que valor do auxílio pago a 710 mil famílias, segundo dados do Ministério da Cidadania de setembro, os mais recentes disponíveis.

"A lacuna entre o mínimo necessário para viver e o auxílio também é sentida em outras 11 capitais mapeadas pelo Dieese — somente em cinco o benefício é suficiente para comprar uma cesta básica", destaca a reportagem.





