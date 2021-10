Auxílio Brasil de R$ 400 derruba Ibovespa e dólar vai a R$ 5,57

Bolsa local opera em baixa em dia de otimismo no cenário externo com expectativas por dados fortes na temporada de balanços dos EUA edit

Infomoney - Na contramão dos mercados globais, que têm dia de otimismo em meio à temporada de balanços nos EUA, o Ibovespa opera em queda na manhã desta terça-feira (19), com os investidores monitorando o noticiário em Brasília.

As atenções recaem sobre a extensão do auxílio emergencial. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o governo tem agora na mesa uma nova proposta de arranjo dos benefícios, que incluiria o Auxílio Brasil e duas parcelas complementares – pagas uma dentro e outra fora do teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à variação da inflação.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, essa alternativa levaria os beneficiários a receber em média R$ 400 em 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) buscará a reeleição.

A provável votação da PEC dos precatórios em comissão especial da Câmara, que analisa a proposta, também segue no radar.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, disse em entrevista à revista Veja que não se pode pensar apenas em responsabilidade fiscal quando a população está na pobreza, em um momento de discussões sobre renovação do auxílio emergencial e financiamento do Bolsa Família turbinado, que o governo quer chamar de Auxílio Brasil.

Na segunda-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro destacou que o governo deverá apontar, nesta semana, medidas referentes ao preço do diesel no país, diante de uma possível greve dos caminhoneiros.

Na primeira entrevista após sua demissão, em abril, o ex-presidente da Petrobras, o economista Roberto Castello Branco, disse ao jornal O Estado de S. Paulo que foi alvo de “mentiras absurdas” e “ataques de milícias digitais” por se recusar a atender a pedidos sobre preços de combustíveis.

“O governo se acha o dono da Petrobras, o presidente da República diz que ele é o dono da empresa e quer proceder como tal, desobedecendo a regras e regulações. Esta é uma confusão que políticos fazem, que o dono da Petrobras é o governo. Não é. É o Estado, a sociedade”, afirmou.

Ainda no radar dos investidores, o relator do projeto da reforma do Imposto de Renda no Senado, Angelo Coronel (PSD-BA), disse que vai retirar da proposta a tributação de lucros e dividendos acumulados, uma vez que eles já foram tributados na empresa em 34%. “Tributação de lucros e dividendos acumulados? Isso aí está fora, jamais”, afirmou.

Nesta terça, o Ibovespa abriu em queda, e operava em baixa de 1,98% por volta das 10h50 (horário de Brasília), aos 112.160 pontos.

O dólar comercial operava em alta, de 0,78%, a R$ 5,563 na compra e R$ 5,564 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021, por sua vez, subia cerca de 0,8% a R$ 5,571. O Banco Central faz um novo leilão de venda à vista no valor de US$ 500 milhões nesta manhã.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 tinha alta de 16 pontos-base, a 9,60%; DI para janeiro de 2025 subia 19 pontos-base a 10,55%; e o DI para janeiro de 2027 registrava alta de 16 pontos-base, a 10,90%.

Segundo o Itaú BBA, a proposta de Auxílio Brasil e duas parcelas complementares o auxílio emergencial, pagas uma dentro e outra fora do teto de gastos, eleva o prêmio de risco na curva de juros diante da perspectiva de aumento ainda maior dos gastos e risco cada vez mais iminente de rompimento do teto de gastos.

Dan Kawa, CIO e sócio da TAG Investimentos, afirmou em sua conta no Twitter que, se confirmado o arranjo fora do teto de gastos, será um precedente “muito perigoso e negativo”.

A opinião é compartilhada por Marcos Mollica, gestor na Opportunity. “Diante dos riscos fiscais de rompimento disfarçado do teto de gastos, as intervenções do BC só vão conseguir transferir momentaneamente a pressão do cambio para os juros. Na minha visão o correto deixar os preços refletirem livremente as escolhas políticas”, escreveu no Twitter.

Nos EUA, das 41 empresas componentes do índice S&P 500 que informaram seus resultados relativos ao terceiro trimestre, 80% superaram as expectativas, segundo dados do FactSet. Nesta terça, Netflix, Johnson & Johnson e United Airlines divulgam seus resultados.

Enquanto os números de United Airlines podem trazer sinais sobre a saúde do setor aéreo de forma geral, os da Netflix podem ditar o tom dos ganhos das empresas de tecnologia no trimestre.

Nesta manhã, os índices das bolsas americanas operavam em alta. O do Dow Jones subia 0,27%, o do S&P 500, 0,36% e o da Nasdaq operava em alta de 0,45%.

Na Europa, as bolsas também apresentam ganhos nesta manhã. O Stoxx 600, que reúne empresas de 17 países europeus em setores-chave, subia 0,08%. Já a bolsa de Frankfurt (DAX) subia 0,19%.

As bolsas asiáticas fecharam em alta, com destaque positivo para as empresas de tecnologia, após os ganhos do setor nos Estados Unidos na segunda. Os papéis da Alibaba listados em Hong Kong avançaram 1,3%; e os da Meituan, 1,8%.

