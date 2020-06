Auxílio Emergencial: Caixa paga 3ª parcela a beneficiários do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta segunda-feira (22) a terceira parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa edit

247 - A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta segunda-feira (22) a terceira parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS (Número de Identificação Social) termina em 4. Para os outros trabalhadores aprovados no programa, as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas.

Segundo a Caixa, foram processados pela Dataprev 106,3 milhões de cadastros. Deste total, 64,1 milhões foram considerados elegíveis.

