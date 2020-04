Auxílio-emergencial: mulheres chefes de família recebem R$ 1.200 nesta segunda-feira

247- A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (dia 13) o auxílio-emergencial de R$ 1.200 para mulheres com filhos que são responsáveis pelo sustento da família. A lei que criou esse benefício determina que essas mulheres recebam uma cota dupla, mesmo que haja outra pessoa na família elegível para o benefício. A informação é do jornal O Globo.

Para os demais trabalhadores informais e contemplados pela medida, o valor é de R$ 600.

Todas as mulheres que se enquadrem nos critérios — ou seja, que sejam chefes de família que tenha pelo menos um menor de 18 anos — e que tenham se cadastrado receberão o auxílio neste dia.

No entanto, segundo o Ministério da Cidadania, no momento do cadastro será exigido o preenchimento do número do CPF dos filhos e dependentes das trabalhadoras não inscritos no Cadastro Único (CadUnico) e que não são beneficiários do Programa Bolsa Família. Segundo a pasta, neste caso, o CPF será obrigatório.

