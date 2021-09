Auxílio emergencial perde cerca de 80% do poder de compra da cesta básica

Com inflação e cortes, o valor mínimo de R$ 150, dá para comprar só 23% de uma cesta básica edit

247 - O auxílio emergencial perdeu quase 78,7% do poder de compra da cesta em São Paulo devido à combinação de cortes no valor do benefício e a inflação, aponta um levantamento feito pela Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made) da USP.

A pesquisa divulgada pelo UOL, aponta que quando o programa foi criado, em abril de 2020, com o valor mínimo (R$ 600) dava para comprar uma cesta completa de itens essenciais para a alimentação familiar (R$ 556,25).

Atualmente, com os cortes, os beneficiados precisam equacionar um benefício entre R$ 150, R$ 250 ou R$ 375 com o aumento da cesta básica (16,9%) para poder se alimentar. Com o valor mínimo de R$ 150, dá para comprar só 23% de uma cesta básica (R$ 650,50), segundo os dados mais recentes, de agosto de 2021.

