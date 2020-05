Auxílio emergencial trava por falta de cédulas; BC pede impressão de R$ 9 bi

Sem data para pagar os R$ 600 para informais, o governo prometeu no início de abril que a segunda parcela do auxílio seria repassada no final do mesmo mês. O atraso já supera duas semanas edit

247 - O pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para trabalhadores informais travou por escassez de cédulas de dinheiro no país, aponta matéria desta quinta-feira (14) do jornal Folha de S. Paulo. A liberação da segunda parcela do benefício se torna inviável por possibilidade de comprometimento do sistema bancário brasileiro

O Banco Central (BC) pediu que a Casa da Moeda antecipe a “produção” do montante equivalente a R$ 9 bilhões em cédulas e moedas até o fim deste mês de maio, para tentar suprir a demanda, acrescenta a reportagem. A quantidade de dinheiro em circulação contará também com a produção programada normalmente.

O governo informou no início de abril a segunda parcela do auxílio seria repassada nos dias 27, 28, 29 e 30 do mesmo mês. O atraso já supera duas semanas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.