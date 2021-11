Avanço da vacinação e alta no preço de passagens aéreas fazem brasileiros viajar mais de ônibus

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O alto preço das passagens aéreas associado ao avanço da vacinação contra a Covid-19 tem aquecido a procura por viagens de ônibus em todo o Brasil. De acordo com O Globo,a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati)espera que até o final do ano sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários, volume superior ao registrado em 2019, antes da pandemia, quando foram vendidas 2,7 milhões de passagens.

Segundo as empresas do setor, “a demanda tem sido influenciada sobretudo pelo turismo interno, pois vários países ainda mantêm restrições”. “Para a Abrati, o feriado de 12 de outubro comprovou a maior procura nas viagens de ônibus no país: o número de embarques aumentou 30% em relação ao Sete de Setembro. As regiões Norte e Nordeste, diz Letícia Pineschi, diretora e conselheira da Abrati, já ultrapassaram o período pré-pandemia”, ressalta a reportagem.

“O resto do país vai chegar ao patamar de 2019 no início de dezembro. Há uma tendência de troca do avião pelo ônibus por conta dos preços altos das passagens. No setor rodoviário, as empresas estão segurando grande parte dos custos, como os preços do diesel e do pneu. Apesar do aumento no número da venda de passagens, as receitas das empresas ainda não vão se recuperar neste ano”, afirma a executiva.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE