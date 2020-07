Azul retomará operação em oito cidades do Brasil em agosto

Com isso, a empresa passa a servir 80 destinos, entre capitais e cidades regionais, em todo o país. As passagens para as oito cidades já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul edit

247 - A Azul deve operar 303 voos diários em agosto. Em comunicado, a companhia aérea informou que oito cidades do Brasil voltarão a receber voos no próximo mês, sendo elas: Vitória da Conquista (BA), Dourados (MS), Presidente Prudente (SP), Campina Grande (PB), Governador Valadares (MG), Juiz de Fora (MG), Ilhéus (BA) e Joinville (SC). A informação é do portal UOL.

Com isso, a empresa passa a servir 80 destinos, entre capitais e cidades regionais, em todo o país. As passagens para as oito cidades já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul.

Além do retorno de alguns destinos, a Azul também irá reforçar a operação em seus centros de conexão em Campinas e Belo Horizonte.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.