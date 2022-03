Azul vai reduzir oferta de voos em função do aumento do preço dos combustíveis, diz presidente da empresa

Apoie o 247

247 - O presidente da Azul, John Rodgerson, disse que a companhia aérea está analisando o impacto da alta dos combustíveis pela Petrobrás, que começou a valer na sexta-feira (11), nos custos da empresa e alertou que a oferta de voos deverá ser reduzida.

“Toda empresa tem rotas que são mais rentáveis ou menos. E algumas que perdem dinheiro. Com o aumento do combustível, algumas rotas não são viáveis.O que vai acontecer, a princípio, é ter que cortar alguns voos, cortar algumas frequências. Tem que ajustar à capacidade do mercado”, disse o executivo à coluna Painel S.A., da Folha de S. Paulo.

Segundo Rodgerson, “em vez de voar para uma cidade sete dias na semana, talvez dê três dias na semana. Talvez alguma cidade que tenha três frequências por dia possa ser reduzida para duas. Isso que é preciso gerenciar neste momento”. “O que o nosso time está fazendo neste momento é ajustar a malha conforme o novo preço do combustível”, completou.

