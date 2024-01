B3 retira Gol de seus índices após aérea entrar em recuperação judicial nos EUA

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 informou que irá excluir as ações da companhia aérea Gol de seus índices, incluindo o Ibovespa, em virtude do pedido de recuperação judicial da aérea nos Estados Unidos, "bem como das demais repercussões no mercado".

"A Gol terá seus títulos excluídos dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular" de 30 de janeiro de 2024, disse a operadora da bolsa brasileira.

Os papéis preferenciais da Gol permanecerão sendo negociados sob o ticker "GOLL4" na B3, mas passarão a ser listados sob o título de "outras condições".

O anuncio vem após as ações da companhia aérea despencarem mais de 33% nesta segunda-feira, a 3,93 reais, tocando mínimas desde dezembro de 2016.

A empresa recebeu nesta segunda a liberação pela Justiça dos EUA de empréstimo de 350 milhões de dólares, a parcela inicial de um financiamento mais amplo de 950 milhões de dólares no âmbito de seu processo de recuperação judicial no exterior.

