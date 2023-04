Balança comercial tem superávit de US$10,956 bi em março, maior saldo mensal desde 1989

Exportações somaram 33,060 bilhões de dólares no mês passado, enquanto as importações atingiram 22,104 bilhões edit

247 - A balança comercial brasileira registrou superávit de 10,956 bilhões de dólares em março, segundo dados do governo nesta segunda-feira.

Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa de saldo positivo de 9,05 bilhões de dólares para o período.

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), as exportações somaram 33,060 bilhões de dólares no mês passado, enquanto as importações atingiram 22,104 bilhões.

Segundo informações da pasta, o superávit registrado em março representa o maior valor para qualquer mês desde o início da série histórica da balança comercial em 1989.

O ministério também atualizou suas projeções para o ano de 2023. A pasta projeta exportações de 325 bilhões de dólares este ano e importações de 241 bilhões de dólares, levando a saldo positivo de 84 bilhões, acima do superávit de 62 bilhões de dólares de 2022.

A expectativa é de que as importações caiam 11,8% em 2023, mais do que a perda projetada de 2,8% das exportações na comparação com o ano passado. (Com Reuters).

