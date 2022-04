Bancários da Caixa doam R$ 20 mil mais alimentos e roupas para desabrigados de Petrópolis

Arrecadações são resultado da solidariedade de trabalhadores do banco. Coordenada pela Fenae, campanha foi desenvolvida em parceria com associação dos empregados no Rio edit

Fenae - A solidariedade de bancários da Caixa Econômica Federal conseguiu reunir R$ 20 mil mais alimentos e roupas para desabrigados pelas enchentes que devastaram a cidade de Petrópolis (RJ). As doações foram feitas por meio da campanha de apoio ao município, coordenada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) em parceria com a associação dos trabalhadores do banco no Rio de Janeiro (Apcef/RJ).

“Os empregados da Caixa, que trabalham no dia a dia com o atendimento a todos, em especial aos menos favorecidos, sempre participaram de campanhas emergenciais como essa, onde toda a sociedade se mobiliza para minimizar os prejuízos a pessoas atingidas por tragédias”, ressalta o presidente da Fenae, Sergio Takemoto. “Solidariedade é a marca dos bancários da Caixa”, reforça.

Os recursos e produtos arrecadados serão destinados a três instituições sociais que prestam assistência aos desabrigados da cidade serrana fluminense: Associação Filantrópica de Petrópolis (Afipe), que há 55 anos desenvolve projetos sociais no município; Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, que presta apoio a pacientes com câncer; e Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças.

“Agradecemos a todos que contribuíram, pois a situação na região ainda demanda muito auxílio e toda ajuda é bem-vinda e necessária”, afirma o presidente da Apcef/RJ, Paulo Matileti.

As fortes chuvas que assolaram a cidade, em fevereiro, resultaram em centenas de mortes e milhares de famílias desabrigadas. A Campanha SOS Petrópolis, realizada pela Fenae e a Apcef/RJ até o último dia 31 de março, recebeu arrecadações e doações de bancários da Caixa em todo o país.

