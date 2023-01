Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura tem projetos em 33 países

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O dia 16 de janeiro marca o 7º aniversário da operação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB, na sigla em inglês), a primeira instituição financeira multilateral proposta pela China. Nesses sete anos, o AIIB tem apoiado a construção de infraestruturas de 33 países, melhorando a vida de populações locais.

De 2016 a 2022, o banco aprovou um total de 202 projetos, com um financiamento total superior a US$ 38,8 bilhões, alavancando cerca de US$ 130 bilhões, envolvendo setores como energia, transporte, água, comunicações, educação, saúde pública e outras áreas que contribuíram para a recuperação econômica “verde” de países membros da instituição.

Além de apoiar o desenvolvimento em infraestrutura de seus membros, o AIIB aumentou seu apoio financeiro a membros fora da Ásia. No ano passado, por exemplo, aprovou o primeiro projeto no Brasil e na Costa do Marfim, expandindo o escopo de operações na América Latina e na África. Além disso, o banco ampliou pela terceira vez seu fundo destinado à recuperação após a crise pelo Covid-19, em resposta às necessidades de seus membros, fornecendo a eles forte apoio financeiro para lidar efetivamente com o impacto da epidemia e retomar o desenvolvimento econômico e social.

Com a aprovação da integração da Mauritânia no final de 2022, o AIIB tem agora 106 membros provenientes de seis continentes, cobrindo 81% da população mundial e 65% do PIB global, sendo a segunda maior instituição internacional multilateral de desenvolvimento do mundo, atrás apenas do Banco Mundial.

