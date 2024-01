Banco Central abre concurso público para 100 vagas com salários de R$ 20,9 mil

Apoie o 247

247 – No dia de ontem, o Banco Central divulgou o edital para o concurso público que oferece 100 vagas imediatas para o cargo de analista. Com remuneração inicial de R$ 20.924,80, as oportunidades se distribuem igualmente entre duas áreas distintas: Economia e Finanças, e Tecnologia da Informação, segundo reportagem do Valor.

O período de inscrições terá início em 22 de janeiro e encerramento em 20 de fevereiro, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 150. Os candidatos serão submetidos a provas específicas de conhecimentos para cada área, programadas para o dia 19 de maio, em todas as 26 capitais do país e no Distrito Federal.

O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira consistirá em uma prova objetiva e uma discursiva, enquanto a segunda contemplará um Programa de Capacitação (Procap), contendo aulas e novas provas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, o concurso prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e pessoas negras. Seis vagas serão destinadas a PcDs, sendo três para a área de Economia e três para Tecnologia da Informação. Outras 20 vagas serão reservadas para pessoas negras, divididas igualmente entre ambas as áreas.

O concurso será organizado em parceria pelo Banco Central e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), instituição renomada no cenário nacional. O ano de 2024 promete ser marcante para os concurseiros, com diversas oportunidades em diferentes áreas de conhecimento, incluindo concursos da Anvisa, o "Enem dos Concursos" (CPNU), e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Se busca estabilidade financeira no serviço público, este é o ano para se preparar e garantir sua vaga.

